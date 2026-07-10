Сергей Разумовский

Ведущий программы «ТаТоТаке» Михаил Спиваковский рассказал, что вингер Колоса Артем Гусол привлек внимание сразу нескольких зарубежных клубов. По его информации, интерес к молодому футболисту проявляли Лудогорец, Славия и Виктория Пльзень.

Сначала за Гусолом следил болгарский Лудогорец. Впоследствии к борьбе за игрока активно присоединилась пражская Славия, а последним клубом, который предметно заинтересовался вингером Колоса, стала Виктория Пльзень.

По словам Спиваковского, именно Виктория была готова перейти к приобретению футболиста. В переговорах между сторонами был определенный конструктив, однако в последнее время динамика переговорного процесса снизилась.

Журналист отметил, что руководство Колоса в настоящее время колеблется, стоит ли уже сейчас отпускать перспективного игрока. Вероятно, окончательное решение клуба из Коваливки будет зависеть от суммы потенциального предложения.

Также «ТаТоТаке» сообщало, что 21-летний игрок Руха вместо Второй лиги выбрал завершение карьеры.