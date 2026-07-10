20-летним вингером Колоса интересуются известные европейские клубы
Ковалевцы не спешат с трансфером игрока молодежной сборной Украины
20 минут назадПодписаться в
Ведущий программы «ТаТоТаке» Михаил Спиваковский рассказал, что вингер Колоса Артем Гусол привлек внимание сразу нескольких зарубежных клубов. По его информации, интерес к молодому футболисту проявляли Лудогорец, Славия и Виктория Пльзень.
Сначала за Гусолом следил болгарский Лудогорец. Впоследствии к борьбе за игрока активно присоединилась пражская Славия, а последним клубом, который предметно заинтересовался вингером Колоса, стала Виктория Пльзень.
По словам Спиваковского, именно Виктория была готова перейти к приобретению футболиста. В переговорах между сторонами был определенный конструктив, однако в последнее время динамика переговорного процесса снизилась.
Журналист отметил, что руководство Колоса в настоящее время колеблется, стоит ли уже сейчас отпускать перспективного игрока. Вероятно, окончательное решение клуба из Коваливки будет зависеть от суммы потенциального предложения.
Также «ТаТоТаке» сообщало, что 21-летний игрок Руха вместо Второй лиги выбрал завершение карьеры.
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