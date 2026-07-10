Сергей Разумовский

Ведущий программы «ТаТоТаке» Михаил Спиваковский сообщил, что бывший полузащитник Руха Максим Бойко решил завершить профессиональную карьеру футболиста. По словам журналиста, 21-летний хавбек продолжит выступать за Rух Media Team в Медиалиге.

Спиваковский отметил, что такое решение Бойко стало для него неожиданным, ведь футболист находился в статусе свободного агента и, по его мнению, мог бы найти себе команду даже на уровне УПЛ. Особенно учитывая, что на данный момент ряд украинских клубов ищет игроков на позицию опорного полузащитника.

Журналист напомнил, что Бойко был основным опорником Руха в предыдущем сезоне. При этом интерес к нему проявляли и другие клубы. В частности, по информации Спиваковского, приглашал футболиста на просмотр Эпицентр из Каменца-Подольского, а также его хотел видеть в тернопольской Ниве бывший наставник Иван Федык.

По словам ведущего «ТаТоТаке», решение завершить выступления на профессиональном уровне могло быть связано с определёнными игровыми ошибками Бойко во второй части прошлого чемпионата. Спиваковский предположил, что именно на фоне этих неудачных эпизодов хавбек решил не продолжать карьеру в профессиональном футболе.

В то же время существует и другая информация относительно дальнейшей судьбы игрока. Сообщалось, что Бойко находился на просмотре в одесском Черноморце, однако не остался в команде из-за травмы. Несмотря на это, в настоящее время основным вариантом для него называется выступление за Rух Media Team в Медиалиге.

Напомним, Рух в сезоне-2026/2027 по собственной инициативе будет играть во Второй лиге.