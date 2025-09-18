Павел Василенко

Эмилиано Мартинес оказался в центре громкой трансферной истории, которая завершилась провалом. Как сообщил инсайдер Николо Скира, Астон Вилла отказалась от предложения в 25 миллионов евро, которое сделал турецкий Галатасарай.

Аргентинский чемпион мира выступает за бирмингемский клуб с 2020 года. За это время он провел 214 матчей, в 71 из которых оставил свои ворота «сухими». В прошлом сезоне голкипер даже попрощался с фанатами, намекая на уход, но ситуация резко изменилась.

Мартинес уже согласился на четырехлетний контракт с действующими чемпионами Турции, однако соглашение так и не состоялось. Клубы не пришли к согласию, и Астон Вилла решила сохранить своего основного вратаря.

Таким образом, голкипер останется в Бирмингеме как минимум до января. Его действующий контракт с клубом действует до 2029 года.

На данный момент команда Унаи Эмери переживает непростые времена: она занимает предпоследнее место в Премьер-лиге и готовится к следующему матчу против Сандерленда.