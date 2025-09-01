Павел Василенко

Манчестер Юнайтед близок к осуществлению знакового перехода – вратарь Астон Виллы и чемпион мира Эмилиано Мартинес согласовал личные условия контракта с «красными дьяволами». Об этом сообщают ведущие европейские спортивные журналисты.

Сам аргентинец уже сообщил руководству бирмингемского клуба о желании перейти на «Олд Траффорд». Показательно и то, что Мартинес не попал в заявку Астон Виллы на последний матч против Кристал Пэлас, который завершился болезненным поражением (0:3).

32-летний голкипер защищал ворота Астон Виллы с 2020 года, проведя 213 матчей, 70 из которых – «всухую». Теперь МЮ стремится сделать его основным вратарем после серии неуверенных выступлений Андре Онаны и Алтая Байиндыра.

Тем временем Астон Вилла уже готовит замену: клуб планирует подписать 23-летнего бельгийца Сенне Ламменса из Антверпена.