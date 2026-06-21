Сергей Разумовский

Артем Козак официально стал игроком каменец-подольского ЭпиЦентра, сообщает пресс-служба клуба.

В новой команде 28-летнего полузащитника поприветствовали тёплыми словами и пожелали ему прогресса, результативных действий и ярких эмоций для болельщиков.

Последние два года Козак выступал за Александрия, где успел провести 36 матчей, забить два гола и отдать две результативные передачи. Зимой футболист покинул клуб в статусе свободного агента, а затем полгода находился без команды.

В прошлом сезоне хавбек сыграл за Александрия 14 матчей, в общей сложности проведя на поле 703 минуты. Также в его карьере были выступления за Полесье, Черноморец, Карпаты и Арсенал-Киев.

Козак является воспитанником киевского Динамо, а в 2016 году перебрался в юношескую команду греческого ПАОКа. По данным Transfermarkt, его рыночная стоимость составляет 400 тысяч евро.

Напомним, ЭпиЦентр подпишет двух легионеров. Среди них снова испанец.