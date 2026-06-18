Сергей Разумовский

Эпицентр в ближайшее время подпишет двух легионеров, которые должны усилить команду перед новым сезоном. Информацию подтверждает «ТаТоТаке».

Клуб из Каменец-Подольского проявляет интерес к 25-летнему центральному защитнику Сержану Репаю из албанской Воры. Переговоры по его переходу находятся на финальной стадии, так что сделка может быть оформлена уже в ближайшее время.

Кроме того, Эпицентр усилит и центр поля. По имеющимся данным, к команде присоединится испанский центральный полузащитник Рауль Тавареш. В прошлом сезоне 27-летний футболист выступал за Гвадалахару в Примере Федерасьон, где провел 31 матч и отдал две результативные передачи.

Тавареш должен перейти в украинский клуб на правах свободного агента. Контракт, по информации источника, будет рассчитан на два года.

Ранее сообщалось, что Эпицентр может подписать бывшего игрока сборной Украины.