Павел Василенко

Саудовский Аль-Хилаль предложил нападающему мюнхенской Баварии Гарри Кейну выгодный контракт на 100 миллионов евро в год, сообщает Bild.

По данным источника, арабы готовы подписать трехлетний контракт с английским форвардом, общая сумма которого составляет 300 миллионов евро. 32-летний нападающий ранее отклонял предложения с Ближнего Востока в 2023 году, но англичанин может рассмотреть предложение следующим летом.

Кейн перешел в Баварию из Тоттенхэма летом 2023 года. С тех пор нападающий сыграл 106 матчей, забил 103 гола и отдал 29 результативных передач. Его контракт с мюнхенским клубом действует до лета 2027 года.

Transfermarkt оценивает Кейна в 75 миллионов евро.