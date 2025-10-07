Павел Василенко

Гарри Кейн, главный бомбардир сборной Англии и лидер мюнхенской Баварии, все меньше думает о возвращении в Англию. После двух успешных сезонов в немецком гранде 32-летний форвард признался, что хочет продлить контракт и остаться в Бундеслиге еще на несколько лет.

«Я вполне могу представить себе, что останусь в Баварии дольше. Мы еще не говорили о новом контракте, но если будет такая возможность — я хотел бы откровенно обсудить её с руководством», – сказал Кейн в интервью AFP.

Текущий контракт англичанина с Баварией действует до 2027 года и содержит пункт о отступных в размере 56,7 млн фунтов, которые другие клубы могут активировать после текущего сезона. Однако возвращение в Английскую Премьер-лигу, даже в его бывший Тоттенхэм, кажется все менее вероятным.

Кейн уже начал сезон мощно, забив 19 голов за сборную и клуб. Среди его главных целей – завоевание «Золотого мяча», хотя сам он подчеркивает, что эта награда – результат командного успеха.

«Чтобы получить «Золотой мяч», нужно выиграть либо Лигу чемпионов, либо чемпионат мира. Это сочетание командного и личного мастерства».

Форвард также поделился секретами своей физической формы: строгая диета, режим сна и тренировки позволяют ему стабильно пробегать более 11 километров за матч, не теряя точности ударов.

Кейн отметил, что последние сборы сборной Англии были «лучшими за последние годы» и выразил уверенность в будущих победах. Впереди – товарищеский матч против Уэльса и отборочный поединок ЧМ-2026 против Латвии, где англичане стремятся закрепить первое место в группе K.