Сергей Разумовский

Ливерпуль на своем поле уступил ПСЖ со счетом 0:2 в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов и завершил выступление в турнире.

Главным героем встречи стал вингер парижан Усман Дембеле, который оформил дубль. Таким образом, ПСЖ дважды обыграл Ливерпуль с одинаковым счетом 2:0 и уверенно вышел в полуфинал турнира.

Для английской команды это поражение стало уже четвертым в последних пяти матчах. Единственную победу на этом отрезке Ливерпуль одержал в встрече с Фулхэмом.

Парижане вышли в полуфинал Лиги чемпионов в пятый раз за последние семь сезонов. В прошлом сезоне ПСЖ впервые в своей истории выиграл главный еврокубковый турнир.

В полуфинале нынешнего розыгрыша команда украинца Ильи Забарного встретится с победителем противостояния Реал — Бавария. В первом матче преимущество завоевал мюнхенский клуб, который победил со счетом 2:1.

