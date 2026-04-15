5 из 7 выходов в полуфинал и 4 из 5 поражений. Горячая статистика после матча Ливерпуль – ПСЖ
Противостояние Лиги чемпионов показало, насколько команды находятся на разных полюсах
около 1 часа назад
Ливерпуль на своем поле уступил ПСЖ со счетом 0:2 в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов и завершил выступление в турнире.
Главным героем встречи стал вингер парижан Усман Дембеле, который оформил дубль. Таким образом, ПСЖ дважды обыграл Ливерпуль с одинаковым счетом 2:0 и уверенно вышел в полуфинал турнира.
Для английской команды это поражение стало уже четвертым в последних пяти матчах. Единственную победу на этом отрезке Ливерпуль одержал в встрече с Фулхэмом.
Парижане вышли в полуфинал Лиги чемпионов в пятый раз за последние семь сезонов. В прошлом сезоне ПСЖ впервые в своей истории выиграл главный еврокубковый турнир.
В полуфинале нынешнего розыгрыша команда украинца Ильи Забарного встретится с победителем противостояния Реал — Бавария. В первом матче преимущество завоевал мюнхенский клуб, который победил со счетом 2:1.
