Павел Василенко

Сегодня в рамках первого тура Лиги конференций Шахтер на выезде встретится с Абердином. Игра состоится на стадионе «Питтодри Стэдиум» (Абердин, Шотландия) и начнется в 22:00 по киевскому времени.

Аналитики ведущей букмекерской конторы проанализировали шансы обеих команд на победу и определились с фаворитом. По их мнению – лидером ставок является Шахтер.

Коэффициенты на ответный матч Абердин – Шахтер

Победа Абердина – 6.70

Ничья – 4.85

Победа Шахтера – 1.54

Расписание матчей Шахтера в Лиге конференций 2025/26

1-й тур. 2 октября, 22:00. Абердин (Шотландия) – Шахтер

2-й тур. 23 октября, 19:45. Шахтер – Легия (Польша)

3-й тур. 6 ноября, 19:45. Шахтер – Брейдаблик (Исландия)

4-й тур. 27 ноября, 22:00. Шемрок (Ирландия) – Шахтер

5-й тур. 11 декабря, 22:00. Хамрун Спартанс (Мальта) – Шахтер

6-й тур. 18 декабря, 22:00. Шахтер – Риека (Хорватия)

Восемь лучших команд по итогам основного этапа выходят напрямую в 1/8 финала, а те, кто займет места с 9-го до 24-го, будут бороться в плей-офф (1/16 финала) за право пройти дальше. Финал Лиги конференций состоится 27 мая 2026 года на стадионе «Red Bull Arena» в Лейпциге.