Главный тренер Шахтера Арда Туран на предматчевой пресс-конференции в Шотландии высказался о поединке 1-го тура группового этапа Лиги конференций против Абердина.

Завтра нас ждет сложная борьба. Потому что мы очень уважаем культуру, футбольное ДНК и историю Абердина. В их составе много игроков, которые выступали за национальную сборную. Есть и футболисты, которые становились чемпионами страны. Против такого опыта, против такого клуба всегда нужно быть очень осторожными.

У нас есть молодые футболисты, и мы хотим их развивать. Мы стремимся играть в соответствии с условиями, которые сложатся. Надеюсь, что нам удастся достичь желаемого результата, действуя так, как мы хотим. Но завтра это будет нелегко. Для этого мы должны хорошо бороться, и мы это сделаем, — сказал Арда Туран.