Туран: «Перед матчем с Абердином мы должны быть очень осторожными»
Шахтер завтра начнет выступления в основном раунде Лиги конференций
около 3 часов назад
Главный тренер Шахтера Арда Туран на предматчевой пресс-конференции в Шотландии высказался о поединке 1-го тура группового этапа Лиги конференций против Абердина.
Завтра нас ждет сложная борьба. Потому что мы очень уважаем культуру, футбольное ДНК и историю Абердина. В их составе много игроков, которые выступали за национальную сборную. Есть и футболисты, которые становились чемпионами страны. Против такого опыта, против такого клуба всегда нужно быть очень осторожными.
У нас есть молодые футболисты, и мы хотим их развивать. Мы стремимся играть в соответствии с условиями, которые сложатся. Надеюсь, что нам удастся достичь желаемого результата, действуя так, как мы хотим. Но завтра это будет нелегко. Для этого мы должны хорошо бороться, и мы это сделаем, — сказал Арда Туран.
Напомним, в четверг, 2 октября, донецкий Шахтер начнет выступление в основном этапе Лиги конференций УЕФА матчем против Абердина. Игра состоится на стадионе Питтодри и начнется в 22:00 по киевскому времени.