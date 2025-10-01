Главный тренер Абердина Джимми Телин поделился своими ожиданиями от встречи основного этапа Лиги конференций против донецкого Шахтера.

«Конечно, мы настроены оптимистично. Это будет сложная игра, Шахтер — действительно сильная команда, которая обладает большим опытом в подобных матчах. Но для нас сейчас очень важно верить в свою игру и получить еще один шанс показать болельщикам, что мы на правильном пути. Очень важно быть в Европе, проявить себя здесь и продолжать концентрироваться на хороших изменениях и хорошей игре.

Мы знаем, что Шахтер — хорошая команда, но мы также должны верить в себя, когда выходим на любой матч. Футбол есть футбол, и если мы покажем хорошую игру и всё сделаем правильно, то у нас будет шанс достигнуть чего-то хорошего завтра.

Есть некоторые небольшие проблемы после последней игры, но надеюсь, что завтра все будут готовы. Каждый занимался своим делом на тренировках, потому что было много игр.

Это еврокубок, футбол. Мы должны верить в себя. Завтра на поле сыграют 11 на 11. Знаю, многие будут думать о бюджетах и подобных вещах, и это часть реальности, но сейчас нас ждет одна игра, и мы твердо уверены в своей игре», — приводит слова Тэлина пресс-служба клуба.