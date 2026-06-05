Сергей Разумовский

Украинский вингер Жироны Виктор Цыганков может сменить клуб во время летнего трансферного окна. Об этом сообщает испанское издание AS.

По информации источника, будущее 28-летнего футболиста остается неопределенным, а интерес к нему проявляют сразу несколько европейских клубов. В последние дни агент украинца активно работает над возможными вариантами продолжения карьеры своего клиента и ведет переговоры в Барселоне.

Уточняется, что в четверг представитель Цыганкова провел две отдельные встречи с клубами, заинтересованными в трансфере вингера. Речь идет об Эспаньоле и Аяксе. Оба клуба рассматривают возможность подписания украинского футболиста летом и уже сделали первые шаги для изучения ситуации вокруг игрока.

Несмотря на то, что Жирона по итогам сезона вылетела в Сегунду, контракт Цыганкова с каталонским клубом остается действительным еще на протяжении одного года. При этом в соглашении украинца нет специального пункта, который позволял бы ему автоматически покинуть команду в случае понижения в классе. Это означает, что потенциальным претендентам придется договариваться непосредственно с руководством Жироны.

Сумма отступных за Цыганкова составляет 30 миллионов евро. В то же время в клубе понимают, что после вылета во второй дивизион удержать одного из ключевых футболистов будет сложно. Несмотря на это, руководство Жироны не планирует рассматривать предложения, которые будут ниже 15 миллионов евро. Именно такая сумма считается минимальной, за которую клуб готов вести предметные переговоры о продаже украинского вингера.

Сам Цыганков, по данным AS, в случае ухода из Жироны хотел бы остаться в чемпионате Испании. Приоритетным вариантом для футболиста является продолжение карьеры именно в Ла Лиге, где он уже адаптировался и хорошо проявил себя после перехода из Динамо.

В текущем сезоне Виктор Цыганков провел за Жирону 34 матча во всех турнирах. На его счету семь забитых мячей и пять результативных передач.

Также сообщалось, что Цыганков может стать одноклубником двух украинцев.