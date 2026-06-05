Павел Василенко

Турецкий Трабзонспор достиг полной договоренности с украинским вингером Жироны Виктором Цыганковым по условиям личного контракта. Как сообщает FutsHaber, стороны согласовали соглашение сроком на четыре года. Футболисту планируют выплачивать около 2 миллионов евро в год, а также предусмотрены бонусы.

В настоящее время Трабзонспор продолжает переговоры с Жироной о сумме трансфера футболиста.

Цыганков в кампании 2025/26 сыграл 34 матча за каталонский клуб во всех турнирах: семь голов и пять ассистов.

Контракт Виктора с Жироной действует до 30 июня 2027 года. Transfermarkt оценивает стоимость 28-летнего вингера в 15 млн евро.

В настоящее время за клуб из Трабзона выступает украинский центрбек Арсений Батагов. Летом к команде Фатиха Текке также присоединится хавбек сборной Украины Руслан Малиновский.