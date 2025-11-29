Согласно данным Defensa Central, украинский вратарь Реала Андрей Лунин может продолжить карьеру в итальянской Серии A.

Агент 26-летнего голкипера Жорже Мендеш получил интерес со стороны Милана и Интера, которые рассматривают Лунина как возможную замену Майку Меньяну и Янну Зоммеру, так как оба вратаря, по прогнозам, могут покинуть свои клубы летом.

Сам Лунин хотел бы остаться в мадридской команде, однако, по имеющейся информации, руководство Реала дало ему слово, что он сможет рассмотреть другие предложения и при желании сменить клуб в одном из ближайших трансферных периодов.

Ранее сообщалось, что Хаби Алонсо оценил игру Лунина после триллера с Олимпиакосом.