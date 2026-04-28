Спортивный директор Шахтера Дарийо Срна поделился мыслями относительно выступления донецкой команды в Лиге конференций, подчеркнув, что выход в полуфинал этого турнира является большим достижением не только для клуба, но и для всей Украины. Слова менеджера передает The Standard.

Знаете, когда мы только начали играть в Лиге конференций, я сказал, что мне не нравится этот турнир. Но когда доходишь до полуфинала, понимаешь, что выполнил невероятную работу. И не только для наших игроков, но и для всей нашей страны.

Если даже привести сейчас к Шахтёру Гвардиолу, или Моуринью, или Юргена Клоппа, я не знаю, как бы они справились с этой ситуацией. Поверьте мне, всё держится только на менталитете.

Например, после матча с Пэлас мы будем ехать автобусом примерно четыре часа в один из городов в Польше. После этого сядем на поезд и в 4 утра отправимся прямо в Киев. Мы прибудем в пятницу, думаю, около 16:00 в Киев.

В субботу у нас тренировка. В воскресенье — дерби против Динамо Киев, а сразу после игры мы снова тем же маршрутом возвращаемся в Лондон. Это лишь один пример, и, поверьте мне, так продолжается уже четыре года.