Президент Шахтера Ринат Ахметов высказался по поводу проукраинской позиции донецкого клуба. Слова известного бизнесмена передает The Guardian.

Шахтер всегда был проукраинским клубом, всегда был патриотичным. Многие люди могли этого не замечать. В 2007 году, когда ситуация на Донбассе была совсем иной, мы создали новую эмблему с надписью «Шахтар» в украинском стиле вместо русского варианта «Шахтер». Это было сделано по результатам опроса наших болельщиков.

Только сейчас, после полномасштабного вторжения, все поняли, насколько сильна украинская позиция Шахтера. Мы являемся послом в мире, который демонстрирует, что Шахтер – украинский клуб и что мы боремся за независимость, свободу и суверенитет. В то же время практически каждый украинец является достойным послом своей страны.