Денис Седашов

Защитник сборной Украины Юхим Конопля продолжит карьеру в немецкой Бундеслиге. 26-летний футболист покинул донецкий Шахтер в статусе свободного агента и подписал контракт с Боруссией Менхенгладбах до лета 2029 года. Сообщает пресс-служба немецкого клуба.

Конопля выступал за первую команду Шахтера с 2021 года. За это время он принял участие в 114 матчах во всех турнирах, забил 7 голов и отдал 15 голевых передач. В составе донецкого клуба защитник трижды становился чемпионом Украины (2023, 2024, 2026), дважды выигрывал Кубок Украины (2024, 2025) и один раз — Суперкубок страны (2021).

