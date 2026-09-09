Ахметов сообщил, будет ли он продолжать посещать матчи Шахтера уже в Лиге чемпионов
Весной президент «горняков» впервые за 12 лет появился на трибунах
Ринат Ахметов. Фото: ФК Шахтер
Президент Шахтера Ринат Ахметов поделился мыслями о проведении номинально домашних матчей Лиги чемпионов на лондонском Стэмфорд Бридж. Его слова передает пресс-служба клуба.
Эти решения принимал не я. Это решение принимало руководство клуба, и мне кажется, они приняли хорошее решение. Но если мы проиграем или не выйдем дальше, то могу сказать, что мы уже знаем, кто виноват 😁.
Планирую ли посещать матчи Шахтера в Лиге чемпионов? Посмотрим.
Напомним, Ахметов встретился с Александером Чеферином и получил из рук президента УЕФА награду.