Президент Шахтера Ринат Ахметов накануне матча против Харькова провел рабочую встречу с генеральным директором клуба Сергеем Палкиным, спортивным директором Дарио Срной и главным тренером команды Ардой Тураном. Об этом сообщила пресс-служба донецкого клуба.

Мы встретились с Ардой Тураном, Дарио Срной и Сергием Палкиным, чтобы обсудить, чем еще можем помочь команде и как можем ее усилить. Мы не все сделали из того, что планировали, и у нас есть для этого еще 17 дней. Впереди нас ждет трудный и важный путь в чемпионате Украины. Мои коллеги – президенты других клубов – сделали очень многое и серьезно усилили составы, поэтому я убежден, что борьба в чемпионате будет чрезвычайно сложной. Все ставят перед собой самые амбициозные цели, и мы также хотим создать достойную конкуренцию и сделаем все возможное, чтобы защитить титул.

А в Лиге чемпионов нас ждет прекрасное путешествие. Я убежден, что ребята будут получать огромное удовольствие от игры на высшем уровне. Мы также будем работать с повышенным пульсом и, надеюсь, вместе получим много положительных эмоций от хороших результатов. Мы и дальше будем обсуждать, чем еще можем помочь команде, чтобы она была максимально готова к сезону.

Арда [Туран], большое спасибо вам за то, что вы здесь, в нашей стране. Вы, как и все украинцы, просыпаетесь под ракеты, под бомбы. Вы являетесь послом турецкого народа. Знаю, что Турция нас поддерживает, турецкий народ нас поддерживает, президент Эрдоган нас поддерживает. Я думаю, что Украина устоит и получит справедливый, долгосрочный мир. Я не думаю – я убежден в том, что Украина получит справедливый и долгосрочный мир.