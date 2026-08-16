Павел Василенко

Ланс одержал историческую победу над ПСЖ в матче за Суперкубок Франции. Поединок на стадионе «Феликс Боллар» завершился сенсационной победой хозяев со счетом 1:0.

Украинский защитник ПСЖ Илья Забарный вышел в стартовом составе и провел на поле все 90 минут. Однако помочь парижанам завоевать еще один трофей ему не удалось.

Ланс открыл счет на 32-й минуте. Товен воспользовался своим шансом и вывел хозяев вперед. Вскоре ситуация для команды осложнилась – на 39-й минуте Антонио получил прямую красную карточку.

ПСЖ получил численное преимущество, но не смог им воспользоваться. Более того, в конце встречи команды сравнялись по количеству игроков: на 87-й минуте с поля был удален Нуну Мендеш.

Таким образом, Ланс удержал минимальное преимущество и впервые в своей истории завоевал Суперкубок Франции.

Свой первый матч нового сезона Лиги 1 ПСЖ проведет 23 августа против Ренна.

Суперкубок Франции, финал

Ланс – ПСЖ – 1:0

Гол: Товен, 32.