Павел Василенко

В матче третьего тура Украинской Премьер-лиги ФК Харьков в Киеве на стадионе «Левый Берег» принимал донецкий Шахтёр.

Встреча завершилась минимальной победой «горняков» со счётом 1:0. Единственный мяч на 31-й секунде забил Невертон, пробив в ближний угол с 16-ти метров.

Команды имели много моментов на протяжении матча, но счёт так и не изменился. Тяжёлая победа Шахтёра, а подопечные Младена Бартуловича потерпели второе поражение подряд.

На данный момент Шахтёр занимает второе место в турнирной таблице УПЛ, набрав девять очков. ФК Харьков расположился на девятой позиции с тремя баллами.

УПЛ, 3-й тур

Харьков – Шахтёр – 0:1

Гол: Невертон, 1.