Всё решил гол на первой минуте. Шахтёр одержал победу над ФК Харьков.
Судьбу поединка решил один мяч
Фото - ФК Харьков
В матче третьего тура Украинской Премьер-лиги ФК Харьков в Киеве на стадионе «Левый Берег» принимал донецкий Шахтёр.
Встреча завершилась минимальной победой «горняков» со счётом 1:0. Единственный мяч на 31-й секунде забил Невертон, пробив в ближний угол с 16-ти метров.
Команды имели много моментов на протяжении матча, но счёт так и не изменился. Тяжёлая победа Шахтёра, а подопечные Младена Бартуловича потерпели второе поражение подряд.
На данный момент Шахтёр занимает второе место в турнирной таблице УПЛ, набрав девять очков. ФК Харьков расположился на девятой позиции с тремя баллами.
УПЛ, 3-й тур
Харьков – Шахтёр – 0:1
Гол: Невертон, 1.