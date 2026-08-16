Павел Василенко

Киевское Динамо одержало вторую победу подряд в чемпионате Украины, обыграв Колос в матче третьего тура УПЛ – 2:1.

Киевляне открыли счет на 19-й минуте. Матвей Пономаренко отличился уже во второй раз в двух матчах УПЛ этого сезона, точно пробив головой после передачи Владислава Дубинчака.

Преимущество Динамо продержалось лишь две минуты. Александр Демченко воспользовался ошибкой Вячеслава Суркиса и пробил в ближний угол.

Переломным стал 73-й минуте. Виталий Буяльский, который появился на поле после замены, отдал результативную передачу на Владимира Бражко, а полузащитник точным ударом в угол ворот Пахолюка снова вывел Динамо вперед.

В конце встречи киевляне остались в меньшинстве: на 85-й минуте Бражко получил вторую желтую карточку. Несмотря на это, команда Игоря Костюка удержала победу.

После двух сыгранных матчей Динамо имеет шесть очков и занимает четвертое место в турнирной таблице УПЛ. Колос проиграл во второй раз и пока остается без набранных очков. Команда Руслана Костышина идет 15-й.

УПЛ, 3-й тур

Динамо – Колос – 2:1

Голы: Пономаренко, 19, Бражко, 73 – Демченко, 21.