Владелец новообразованного Днепра 1918 Антон Ахметов поделился мыслями о президенте исчезнувшего ФК Днепр Игоре Коломойском и о долгах «старого» клуба.

Коломойский? Я сам еврей, кстати. Я не боюсь конкуренции, потому что у нас совершенно другая модель, другая философия клуба. Наш главный принцип – мы одна семья, мы одна команда, мы – днепряне. Это три основные идеи, на которых строится клуб.

Я не прячусь. Коломойский прятался за десятком охранников. Я помню, как в 2014 году имел с ним коммуникацию в облгосадминистрации. Но это люди прошлого. А мы – люди будущего. И за нами молодежь – восстановление футбола в городе. Пусть это новый клуб, но с новым будущим и с продолжением истории футбола в Днепре.

Долги старого «Днепра»? Как можно связать две разные юридические особы? Наши юристы – очень сильные, входят в топ–10 лучших юристов страны. Мы этот вопрос глубоко проработали, также обсуждали с лидером фанатского движения «Юджином».

Днепр 1928 уже существовал, но недолго? Да, я знаю про этот проект. Вероятно, главной причиной стала нехватка финансирования. Мы не являемся правопреемниками старого клуба – юридически это различные субъекты. Мы не отвечаем за предыдущих владельцев ни ФК «Днепр», ни СК «Днепр-1» каких-либо других клубов. Мы отвечаем за себя.

Мы не повторяем историю чьего-то клуба – мы создаем новую. Это новый клуб в Днепре. И он не на год или на десятилетие – это про поколения. Потому что для меня, как коренного днепрянина, это чрезвычайно важно.

И все мы болеем за одно – чтобы футбол в городе возродился. Я не говорю, что у меня 100 или 300 миллионов долларов. Я просто говорю – мы сделаем все, что обещаем. Есть стартовый бюджет. А дальше – община. В рамках действующего законодательства.

Мы развиваемся, выходим на определенный уровень. В планах – решить вопрос с долгами ФК «Днепр». Если будут какие-то юридические последствия – мы к этому готовы. Мы это понимаем, – заявил Ахметов в интервью Sport.ua.