Владелец новосозданного Днепра 1918 Антон Ахметов сообщил о источниках финансирования и схеме, по которой будет осуществляться руководство клубом.

Стартовый бюджет – 3,5 миллиона долларов. Это доходы из IT-сферы и других активов. У нас есть модель, и мы будем следовать ей: каждый днепрянин, при желании, сможет стать совладельцем клуба. Идея в том, чтобы весь город инвестировал в развитие собственного клуба. Потому что любой клуб должен принадлежать общине. Финансирование в настоящее время полностью из моих собственных сбережений.

В дальнейшем мы планируем перейти в формат акционерного общества и выпустить 49% акций клуба на рынок. Таким образом, предоставив возможность днепрянам стать миноритарными совладельцами клуба. И это пропорционально. Никто не сможет приобрести на меньшую или большую сумму, чем будет представлена возможность в филированных на продажу акциях и ценных бумагах банков. И так с каждого дополнительного выпуска.

Нами проработан механизм непосредственного участия каждого из акционеров клуба через диджитал-платформу для голосования. Думаю, вы знаете, как работает голосование или опрос в приложении «Дія». Мы заимствовали эту модель, чтобы каждый наш партнер имел возможность участвовать в решении важных вопросов в клубе. Потому что новый формат клуба – это клуб, который принадлежит общине города, а не только является инструментом в руках частных владельцев или одного владельца, – заявил Ахметов в интервью Sport.ua.