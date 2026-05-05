Сергей Разумовский

Бывший тренер сборной Украины Сергей Ребров может вернуться в чемпионат Объединенных Арабских Эмиратов. Об этом сообщает Betting Insider.

По информации источника, представители украинского специалиста ведут переговоры с двумя клубами местной Про лиги. Наиболее продвинутыми на данный момент являются переговоры с Аль-Вахдой.

В текущем сезоне Аль-Вахда занимает пятое место в чемпионате ОАЭ. В предыдущем сезоне команда завоевала бронзовые награды. Если сторонам удастся достичь соглашения, официальное объявление о назначении Реброва может состояться после завершения сезона — ориентировочно в середине мая.

Напомним, Сергей Ребров уже имеет опыт работы в ОАЭ. Ранее он возглавлял Аль-Айн, с которым выигрывал чемпионат страны и другие национальные трофеи.

Также было названо имя нового главного тренера сборной Украины.