Аль-Ребров! Экс-тренер сборной Украины снова отправится на Ближний Восток
К иранским «шахедам» специалисту уже не привыкать
7 минут назад
Бывший тренер сборной Украины Сергей Ребров может вернуться в чемпионат Объединенных Арабских Эмиратов. Об этом сообщает Betting Insider.
По информации источника, представители украинского специалиста ведут переговоры с двумя клубами местной Про лиги. Наиболее продвинутыми на данный момент являются переговоры с Аль-Вахдой.
В текущем сезоне Аль-Вахда занимает пятое место в чемпионате ОАЭ. В предыдущем сезоне команда завоевала бронзовые награды. Если сторонам удастся достичь соглашения, официальное объявление о назначении Реброва может состояться после завершения сезона — ориентировочно в середине мая.
Напомним, Сергей Ребров уже имеет опыт работы в ОАЭ. Ранее он возглавлял Аль-Айн, с которым выигрывал чемпионат страны и другие национальные трофеи.
Также было названо имя нового главного тренера сборной Украины.
Смотрите топовый футбол на MEGOGO. XSPORT – код предоставляет скидку -35% на покупку 3 месяцев подписки Оптимальная. Срок действия до 31.05