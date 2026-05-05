Итальянский специалист Андреа Мальдера близок к тому, чтобы стать главным тренером сборной Украины. Об этом сообщил инсайдер Фабрицио Романо.

Указано, что он готов возглавить «сине-желтых». Соглашение с итальянцем находится на стадии завершения.

🚨🇺🇦 Andrea Maldera, set to become the new Ukrainian national team head coach with immediate effect.



Agreement being finalised with the Italian manager. pic.twitter.com/Ro1AiM7OOj — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 4, 2026

Последним местом работы Мальдеры был Марсель, который он покинул в феврале. Он был ассистентом Роберто Де Дзерби.

С 2016 по 2021 годы Андреа входил в тренерский штаб Андрея Шевченко в сборной Украины.

Ранее должность главного тренера сборной Украины покинул Сергей Ребров. Он остался вице-президентом УАФ и членом Исполнительного комитета.

Напомним, среди претендентов на место главного тренера сборной Украины был Мирон Маркевич.