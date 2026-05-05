Сборная Украины получит нового наставника, соглашение близко к завершению
Известный специалист принял предложение от УАФ
42 минуты назад
Итальянский специалист Андреа Мальдера близок к тому, чтобы стать главным тренером сборной Украины. Об этом сообщил инсайдер Фабрицио Романо.
Указано, что он готов возглавить «сине-желтых». Соглашение с итальянцем находится на стадии завершения.
Последним местом работы Мальдеры был Марсель, который он покинул в феврале. Он был ассистентом Роберто Де Дзерби.
С 2016 по 2021 годы Андреа входил в тренерский штаб Андрея Шевченко в сборной Украины.
Ранее должность главного тренера сборной Украины покинул Сергей Ребров. Он остался вице-президентом УАФ и членом Исполнительного комитета.
Напомним, среди претендентов на место главного тренера сборной Украины был Мирон Маркевич.
