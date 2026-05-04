Михаил Цирюк

Первая в карьере победа Марты Костюк на тысячнике в Мадриде до сих пор не отпускает. Это действительно было «вау», причём «вау» сразу в нескольких аспектах. Невероятно убедительная и как никогда взрослая игра Костюк на протяжении всего турнира, победа над гордостью и главной надеждой российского тенниса в финале, которой предшествовал успех в игре с «настоящей австрийкой» Потаповой в 1/2, и, конечно же, очередное мощное напоминание миру об Украине и украинском спорте, ведь фото с победным сальто Марты действительно облетело множество мировых медиа.

Но даже если отбросить эмоции и посмотреть чисто на факты и последствия триумфа украинской теннисистки, они также кажутся очень яркими и убедительными. Рассказываем, почему победа Марты Костюк – действительно значимое событие как для неё лично, так и для всего отечественного тенниса и спорта.

Такое удавалось только Свитолиной

В субботу Марта Костюк стала лишь второй украинкой, которой удалось победить на турнире WTA 1000. До этого это удавалось только Элине Свитолиной, которая делала это четыре раза. Но праймовая Элина, при всём уважении ко всем другим нашим теннисисткам, была человеком с другой планеты. Так что этой победой Костюк вступила в такой себе элитный клуб. Клуб, где пока только две участницы, и хочется верить, что вторая сможет, как минимум, повторить успехи первой.

Невероятная победная серия

Как же долго и тяжело Марта шла к первой действительно большой победе своей карьеры (победы на 250-никах для игрока такого уровня большими назвать не поворачивается язык)!

Путь Марты Костюк - это американские горки с яркими вспышками и не менее болезненными и неприятными спадами. Она всегда была довольно качественной теннисисткой, но так же всегда ей не хватало психологической устойчивости и стабильности. Классическая Марта – это человек-настроение: может одолеть кого-то из лидеров мирового рейтинга, а может взять и проиграть человеку вне топ-100. И никогда не знаешь, какой из этих вариантов сбудется сегодня.

Тут её прорвало, причём с какой невероятной силой. Начиная с 10 апреля этого года Марта не знает, что такое поражение. 12 матчей подряд, или же 11, если не считать успех на Кубке Билли Джин Кинг. Даже с точки зрения голой статистики это достижение - фантастика. Но здесь важна не только цифра, но и то, как Костюк одерживала эти победы.

HAVE YOU EVER SEEN ANYTHING LIKE THIS 🫢



Marta Kostyuk's Madrid celebration is ICONIC 👑#MMOPEN pic.twitter.com/17XXwyGDbz — Tennis Channel (@TennisChannel) May 2, 2026

Доминирующий, агрессивный и уверенный теннис украинки не может оставить равнодушным. В частности, и против сильных соперниц: Пегула, Носкова, Потапова, Андреева. Это уже не та эмоциональная девочка, у которой в решающий момент дрожат колени. Не та Марта, которая часто позволялаэмоции испортить все. И если так будет и дальше – получим игрока уровня Свитолиной.

Листая ленты в соцсетях, наткнулся на одно из интервью Марты, где она призналась, что много работала с психологом. Что ж, этому психологу можно только поблагодарить. Кроме того, в том же разговоре Костюк отметила, что если бы она сосредоточилась исключительно на теннисе, то уже давно одержала бы победу на турнире Большого шлема. Заявление, конечно, смелое, но почему бы и нет? Марте уже не 19, но еще далеко не 30, так что времени для развития и прогресса более чем достаточно.

Две украинки в топ-15

Крупнейшая победа в карьере Костюк привела ее к самой высокой в карьере позиции в мировом рейтинге. Успех в Мадриде поднял Марту на 15-е место, и теперь у нас сразу две украинки в топ-15. Подобное происходит впервые в истории нашей страны. Элина Свитолина, к слову, потеряла три позиции и теперь замыкает первую десятку.

Костюк стала всего второй украинкой после Свитолиной, которой удалось войти в топ-15 лучших теннисисток планеты. Хочется верить, что движение вверх продолжится и на будущем тысячнике в Риме. И не просто хочется: у нас есть для этого очень серьезные основания.

Дело на миллион

А если быть точным, то на 1 миллион 7 тысяч и 165 евро. Именно столько призовых заработала Марта Костюк за победу на мастерсе в Мадриде. Что делать с этой информацией – решайте сами. Можно порадоваться, можно позавидовать, а можно еще раз осознать уровень турнира: на слабых миллион долларов не платят.

Призовые других украинок, которые соревновались в Мадриде, конечно, были значительно скромнее. Ангелина Калинина дошла до третьего раунда и заработала €54 110. Элина Свитолина, Юлия Стародубцева и Дарья Снигур покинули соревнования во втором круге и получили по €31 585. А Александра Олейникова и Даяна Ястремская завершили выступления на тысячнике в 1/64 финала. Их призовые составили €21 285.

Слава Украине!

Именно этими словами завершила свою победную речь Марта Костюк после финала. Наши атлеты много говорят о значительной роли спорта в напоминании миру об Украине. Очень часто говорят больше, чем делают. Конечно, ни одни разговоры никогда не превзойдут конкретных действий и поступков. Но информационная составляющая, как ни крути, тоже важна.

С миссией напомнить об Украине Костюк точно справилась. Многие люди в мире, которые не очень следят за происходящим дальше своей улицы, были вынуждены подумать, почему Марта не пожала руку почти половине своих соперниц, почему после финала нет совместного фото теннисисток и почему победительница не осыпает комплиментами в адрес соперницы. Это, как минимум, точно привлекает внимание, и это уже неплохо.

Не менее важной является и спортивная составляющая этого вопроса. «Слава Украине» с самой высокой точки пьедестала после победы в финале тысячника звучит значительно громче и выглядит значительно убедительнее, чем украинские флаги на людях, которые в следующие 90 минут проиграют Самсунспору или Легии в Лиге конференций. Ни в коем случае не хочу умалять важность второго варианта, абсолютно каждый голос важен. Но и отрицать очевидный факт, что уровень соревнования напрямую влияет на уровень внимания к нему, также нет смысла. Своим выступлением в Мадриде Марта Костюк заставила вспомнить об Украине на самом высоком уровне, и за это ей можно только поблагодарить.