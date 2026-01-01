Алаба может покинуть Реал зимой
Центрального защитника оценили в смешную цену
около 3 часов назад
Давид Алаба/фото: Реал
Австрийский защитник Давид Алаба может в ближайшее время покинуть мадридский Реал. Об этом сообщает издание Fichajes.
По данным источника, испанский клуб получил предложение от Шарлотты в размере 1,5 миллиона евро и руководство сливочных рассматривает возможность попрощаться с футболистом уже в январе.
В нынешнем сезоне Алаба принял участие в четырех матчах за клуб во всех турнирах, не отметившись результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость защитника в четыре миллиона евро.
