Австрийский защитник Давид Алаба может в ближайшее время покинуть мадридский Реал. Об этом сообщает издание Fichajes.

По данным источника, испанский клуб получил предложение от Шарлотты в размере 1,5 миллиона евро и руководство сливочных рассматривает возможность попрощаться с футболистом уже в январе.

В нынешнем сезоне Алаба принял участие в четырех матчах за клуб во всех турнирах, не отметившись результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость защитника в четыре миллиона евро.

Ранее также появлялась информация о том, что Килиан Мбаппе имел проблемы со здоровьем.