Английский защитник Трент Александер-Арнольд столкнулся с трудностями в начале выступлений за мадридский Реал после перехода в летнее трансферное окно. Несмотря на доверие со стороны руководства клуба и веру в дальнейший прогресс игрока, в Мадриде допускают возможность получения официальных предложений от клубов АПЛ в ближайшее время.

По данным Defensa Central, конкретный интерес к 27-летнему футболисту проявляют Манчестер Сити, Манчестер Юнайтед и Ньюкасл. Сообщается, что каждый из этих клубов готов рассмотреть вариант с предложением в районе 40 миллионов евро.

На данный момент Александер-Арнольд провел за Реал 16 официальных матчей, в которых записал на свой счет три голевые передачи. Пока англичанин проходит процесс адаптации к испанскому чемпионату, мадридская команда располагается на второй строчке турнирной таблицы Ла Лиги.

Ранее сообщалось, что Эндрик побил рекорд в Лионе еще до первого матча.