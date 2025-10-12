Албания на выезде победила Сербию в матче отбора ЧМ-2026
Судьбу принципиального поединка решил один гол
7 минут назад
Фото - Getty Images
В квалификации к чемпионату мира 2026 года сборная Албании в гостях победила Сербию со счетом 1:0 и таким образом сделала большой шаг к выходу в плей-офф.
Героем албанцев стал Рей Манаи, который поразил ворота сборной Сербии в конце первого тайма.
Албания осталась второй с 11 очками после шести сыгранных игр, тогда как Сербия занимает третье место, имея на четыре очка меньше, чем сегодняшний соперник, но также и на игру меньше. Лидер в группе — команда Англии (15 очков).
Отбор ЧМ-2026
Группа К
Сербия - Албания – 0:1
Гол: Манаи 45+1.