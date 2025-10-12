Павел Василенко

В квалификации к чемпионату мира 2026 года сборная Албании в гостях победила Сербию со счетом 1:0 и таким образом сделала большой шаг к выходу в плей-офф.

Героем албанцев стал Рей Манаи, который поразил ворота сборной Сербии в конце первого тайма.

Албания осталась второй с 11 очками после шести сыгранных игр, тогда как Сербия занимает третье место, имея на четыре очка меньше, чем сегодняшний соперник, но также и на игру меньше. Лидер в группе — команда Англии (15 очков).

Отбор ЧМ-2026

Группа К

Сербия - Албания – 0:1

Гол: Манаи 45+1.