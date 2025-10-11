Такого с Холандом еще никогда не случалось: он не реализовал два пенальти подряд, но забил три мяча.
Норвежец оформил хет-трик
17 минут назад
Фото - Getty Images
Состоялся матч квалификации на чемпионат мира-2026 между сборными Норвегии и Израиля. Встреча завершилась уверенной победой хозяев со счетом 5:0.
Хет-трик оформил норвежский форвард Эрлинг Холанд. Стоит также отметить, что нападающий сборной Норвегии в этом матче не реализовал два пенальти.
Сначала удар отбил вратарь сборной Израиля Даниэль Перец, но судьи увидели, что голкипер нарушил правила и было назначено повторить попытку, но снова вратарь гостей отбил пенальти.
Норвегия выиграла шестой матч в отборе на ЧМ-2026, набрав 18 очков.
Отбор ЧМ-2026
Группа I
Норвегия – Израиль – 5:0
Голы: Холанд, 27, 63, 72, Халали, 18 (автогол), Нахмиас, 28 (автогол).
