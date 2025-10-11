Павел Василенко

Состоялся матч квалификации на чемпионат мира-2026 между сборными Норвегии и Израиля. Встреча завершилась уверенной победой хозяев со счетом 5:0.

Хет-трик оформил норвежский форвард Эрлинг Холанд. Стоит также отметить, что нападающий сборной Норвегии в этом матче не реализовал два пенальти.

Сначала удар отбил вратарь сборной Израиля Даниэль Перец, но судьи увидели, что голкипер нарушил правила и было назначено повторить попытку, но снова вратарь гостей отбил пенальти.

Норвегия выиграла шестой матч в отборе на ЧМ-2026, набрав 18 очков.

Отбор ЧМ-2026

Группа I

Норвегия – Израиль – 5:0

Голы: Холанд, 27, 63, 72, Халали, 18 (автогол), Нахмиас, 28 (автогол).