Александрия арендовала защитника Шахтера
Известные детали соглашения
19 минут назад
Фото - ФК Александрия
Александрия достигла соглашения с донецким Шахтером относительно аренды защитника Антона Дрозда.
Как сообщает пресс-служба «горожан», контракт игрока с Александрией рассчитан до 30 июня 2026 года с опцией выкупа.
Дрозд является воспитанником академии ФК Полтава. С 2019 года перешел в академию Шахтера. В ДЮФЛУ за донецкий клуб стал чемпионом Украины с U14. В 2024 году вместе со сборной Украины U19 дошел до полуфинала юношеского чемпионата Европы.
19-летний Дрозд является игроком молодежных сборных Украины U19 и U20.