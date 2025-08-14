Сергей Стаднюк

Завершились все ответные матчи третьего раунда квалификации Лиги Европы и Лиги конференций. К вашему вниманию обзор самых интересных встреч.

В Лиге Европы Вольфсберг и ПАОК в основное время сыграли вничью 0:0, как и в первом матче, поэтому судьбу путевки решал овертайм. Единственный мяч забил Камара на 115-й минуте, подарив греческому клубу место в следующем раунде.

Армянский Ноах и Линкольн Ред Импс после двух ничьих (1:1 в первой игре и 0:0 в ответном матче) определяли победителя в серии пенальти, где точнее были гости из Гибралтара — 6:5. Таким образом, представитель этой страны будет точно в основном раунде еврокубков.

Брага без проблем разобралась с ЧФР Клуж, оформив победу 2:0 дома после гостевого успеха 2:1. Салазар оформил дубль еще в первом тайме, реализовав пенальти на 19-й и забив с игры на 45+5-й минуте.

Легия на своем поле обыграла АЕК Ларнака 2:1, но этого оказалось недостаточно после поражения 1:4 на Кипре. Нсаме и Райович отметились в первой половине, но Иванович сократил отставание гостей, и именно АЕК проходит дальше.

В Лиге конференций эстонская Левадия в овертайме уступила Дифферданжу из Люксембурга 1:3, вылетев из турнира по сумме двух матчей (4:5). Драматизма добавили поздние голы гостей в экстра-таймах, а также удаление Иборо на 107-й минуте.

Шериф и Андерлехт обменялись голами во втором тайме усилиями Одеде и Салиба, но бельгийцы благодаря победе 3:0 в первой игре спокойно прошли дальше. Хозяева могли открыть счет еще в первом тайме, но Струйкенс не реализовал пенальти.

Израильский Бейтар в огненной игре одолел Ригу 3:1, однако проиграл в противостоянии после поражения 0:3 в Латвии. Хозяева вели 2:0 до 86-й минуты, когда Контрерас забил важный гол для гостей. После мяча Силвы на 94-й уже оставалось слишком мало времени.

Броннбю совершил фантастический камбек, находясь в меньшинстве с 18-й минуты в поединке с Викингуром после поражения 0:3 в Исландии. Валлюс сделал дубль, а еще по голу оформили Бондгард и Келерт. Таким образом, общий счет 4:3 – дальше идут датчане.

Вадуц минимально уступил АЗ 0:1, пропустив с пенальти на 88-й минуте от Перротта. Голландцы играли почти весь матч в меньшинстве после удаления Даала, но одержали вторую победу после 3:0 дома.

В Стамбуле Бешикташ победил Сент-Патрикс 3:2, закрепив успех (4:1) в первом матче. Хозяева были вынуждены отыгрываться после двух быстрых голов соперника, но Тикназ, Абрагам и Жоау Мариу оформили камбек.

АЕК из Афин в дополнительное время дожал кипрский Арис 3:1 после боевой ничьей 2:2 в первом матче. Марин открыл счет с пенальти, Квилитая сравнял, но в овертайме Кутеша и Йович принесли победу грекам.

КФ Егнатия дома уступила Олимпии 2:4 после нулевой ничьей в Любляне. Хозяева остались в меньшинстве на 81-й минуте после двух предупреждений Яхаи, а гости использовали численное преимущество, забив дважды в дополнительное время.

Шотландский Хиберниан после победы 2:0 в первом матче против Партизана неожиданно проиграл в основное время. Костич на 96-й минуте перевел игру в экстра-таймы. Но от судьбы не убежать – Кедден послал «братишек» за русским кораблем!

Лига Европы

Вольфсберг – ПАОК 0:1 (0:0 – первый матч)

Гол: Камара, 115

Ноах – Линкольн Ред Импс 0:0 (1:1 – первый матч; 5:6 – пен.)

Брага – ЧФР Клуж 2:0 (2:1 – первый матч)

Голы: Салазар, 19 (пен.), 45+5

Легия – АЕК Ларнака 2:1 (1:4 – первый матч)

Голы: Нсаме, 11, Райович, 16 – Иванович, 52

Лига конференций

Левадия – Дифферданж (Люксембург) 1:3 (3:2 – первый матч)

Голы: Тамбеду, 92 – Бух, 89, 105+1, Хаджи, 119 (пен.)

Удаление: Иборо, 107 (Левадия)

Шериф – Андерлехт 1:1 (0:3 – первый матч)

Голы: Одеде, 81 – Салиба, 72

Бейтар – Рига 3:1 (0:3 – первый матч)

Голы: Ацили, 6, Музье, 24, Силва, 90+4 — Контрерас, 86

Броннбю – Викингур 4:0 (0:3 – первый матч)

Голы: Валлюс, 45+2, 53, Бондгар, 57, Келерт, 71

Удаление: Бишофф, 18 (Броннбю)

Вадуц – АЗ Алкмаар 0:1 (0:3 – первый матч)

Голы: Перротт 88 (пен.)

Удаление: Даал, 7 (АЗ)

Бешикташ – Сент-Патрикс (Ирландия) 3:2 (4:1 – первый матч)

Голы: Тикназ, 43, Абрагам, 49, Жоау Мариу, 79 – Карти, 3, Маклафлин, 34

АЕК – Арис 3:1 (2:2 – первый матч)

Голы: Марин, 51 (пен.), Кутеша 104, Йович 109 — Квилитая 62 (пен.)

КФ Егнатия – Олимпия Любляна 2:4 (0:0 – первый матч)

Голы: Лушкья, 6, 86 – Еленкович, 32, Марин, 79, Дурдов, 99, Бланко, 107

Удаление: Яхая, 81 (Егнатия, две ЖК за одну минуту)

Гиберниан – Партизан 2:3 (2:0 – первый матч)

Голы: Бауи, 60, Кедден, 100 – Вукотич, 17, Милошевич, 44, Костич, 90+6

Удаление: Симич, 63 (Партизан, второй ЖК)

Ранее Шахтер в серии пенальти уступил Панатинаикосу и вылетел из Лиги Европы.