Сегодняшний тур УПЛ стартовал матчем между Александрией и Рухом. Хозяева приняли решение не допускать зрителей на трибуны, поэтому встреча в райцентре Кировоградской области прошла при пустом стадионе.

Гости из Львова превосходили соперника в атаке и смогли открыть счет на 21-й минуте. Роман на фланге обыграл сразу двух защитников и нанес удар в ближний угол. Голкипер Долгий должен был выручать, но допустил грубую ошибку, пропустив мяч прямо между рук.

После 14 туров Александрия идет предпоследней, имея в активе 10 баллов. Рух расположился на 13-й строчке и опережает команду Кирилла Нестеренко на три пункта.

Чемпионат Украины. УПЛ. 14-й тур.

Александрия – Рух – 0:1.

Гол: Роман, 21.