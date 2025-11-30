Александрия дома минимально уступила Руху
Команда Нестеренко опустилась в зону прямого вылета
около 18 часов назад
Сегодняшний тур УПЛ стартовал матчем между Александрией и Рухом. Хозяева приняли решение не допускать зрителей на трибуны, поэтому встреча в райцентре Кировоградской области прошла при пустом стадионе.
Гости из Львова превосходили соперника в атаке и смогли открыть счет на 21-й минуте. Роман на фланге обыграл сразу двух защитников и нанес удар в ближний угол. Голкипер Долгий должен был выручать, но допустил грубую ошибку, пропустив мяч прямо между рук.
После 14 туров Александрия идет предпоследней, имея в активе 10 баллов. Рух расположился на 13-й строчке и опережает команду Кирилла Нестеренко на три пункта.
Чемпионат Украины. УПЛ. 14-й тур.
Александрия – Рух – 0:1.
Гол: Роман, 21.
