Александрия минимально одолела Полтаву
Судьбу поединка решил один мяч
около 19 часов назад
Фото - ФК Александрия
Александрия отпраздновала домашнюю победу над СК Полтава в рамках седьмого тура Украинской Премьер-лиги. Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу подопечных Кирилла Нестеренко.
Победу хозяевам принес гол Тэди Цары на 45+2-й минуте, который в упор поразил ворота соперника после прострела с фланга от Андрея Кулакова.
Александрия занимает 13-е место в турнирной таблице УПЛ, имея в своем активе семь очков.
Полтава, в свою очередь, идет на 14-й позиции, отставая от «горожан» на три балла.
УПЛ, 7-й тур
Александрия – СК Полтава – 1:0
Гол: Цара, 45+2.