Полузащитник Динамо Александр Пихальонок подвёл итоги сенсационной ничьей в матче шестого тура украинской Премьер-лиги против Александрии (2:2). Слова игрока передает пресс-служба клуба.

Очень грустно, потому что, честно говоря, во втором тайме «Александрия» перешла центр поля, мне кажется, два-три раза, возможно, нанесла несколько ударов – и забила нам. Честно говоря, очень обидно пропускать такие мячи и терять такие победы.

Если честно, то на все игры нужно настраиваться одинаково, играть на победу. Конечно, в кубковых матчах, возможно, больше ответственности, потому что второго шанса у тебя вообще не будет, ты можешь вылететь. В чемпионате мы потеряли очки, но не надо опускать головы, нужно двигаться дальше.

Что касается гола на 12-й секунде… Что почувствовал? Бывает такое... Серый Булеца, мне кажется, закрыл глаза и с левой ударил – попал классно, очень красивый гол получился. К сожалению, мы не разобрались с игроками и выбили мяч в центр, что недопустимо, и последовательность наших ошибок привела к голу, можно так сказать.

Пенальти на мне – стопроцентный, но мы не забили сегодня те моменты, которые должны были забивать. Я думаю, что мы заслужили на три или больше голов, можно так сказать. Но, к сожалению, это футбол, и нас наказали за то, что мы не забили свои мячи. И поэтому сегодня такой счет.

Неприятно два матча подряд в чемпионате терять очки. Но через это тоже нужно пройти, это часть футбола. У нас впереди очень серьезный и тяжелый матч против львовских «Карпат».