Александрия показала настоящее отношение к Ковальцу
Многолетний капитан отстранен от команды
около 21 часа назад
Кирилл Ковалец / Фото - ФК Александрия
Александрия на клубных ресурсах опубликовала командное фото сезона 2025/26.
Фаны вице-чемпиона УПЛ обеспокоенно отреагировали на отсутствие капитана команды Кирилла Ковальца на командной фотографии.
Напомним, в кулуарах ходили слухи о конфликте между Ковальцом и главным тренером Александрии Кириллом Нестеренко.
32-летний Ковалец в этой кампании сыграл 93 минуты в двух поединках.
Контракт полузащитника с Александрией действует до 30 июня 2027 года. Transfermarkt оценивает его в 350 тысяч евро.
Поделиться