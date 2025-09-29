Александрия наградила дебютанта УПЛ новым контрактом
Детали держат в тайне
Виктор Долгий / Фото - ФК Александрия
Александрия и голкипер Виктор Долгий достигли соглашения о продлении контракта, сообщает официальный сайт клуба.
Детали нового соглашения не разглашаются.
21-летний вратарь в этом сезоне получил шанс проявить себя в первой команде, воспользовавшись травмой опытного Никиты Шевченко.
31 августа 2025 года Долгий дебютировал за основную команду в выездном матче против Шахтера (0:2). С тех пор у Долгого 5 матчей за Александрию во всех турнирах, 5 пропущенных, 3 клиншита.
