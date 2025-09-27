Ассистент главного тренера СК Полтава Игорь Тимченко подвел итоги матча 7 тура УПЛ против Александрии (0:1). Его слова приводит УПЛ ТВ.

Я считаю, что показали. У меня нет претензий к нашим игрокам с точки зрения их отношения, характера и самоотдачи на поле. Есть претензии по поводу мяча, который мы пропустили, есть претензии по индивидуальным ошибкам. Но если брать в целом, то я считаю, что они отдали все силы на поле.

Вероятно, Александрия свои моменты использовала, а мы свои моменты - нет. Поэтому такой итог. Конечно, возможно, не хватило мастерства, но для нас это опыт, мы приобретаем его. Очень неприятно, что мы пока что очень мало очков набираем, но сегодня с точки зрения отношения и характера у меня к нашей команде нет претензий, - рассказал Тимченко.