Шахтер разгромил Рух и вышел на первое место в УПЛ
«Горняки» заработали три зачётных балла
около 10 часов назад
В матче седьмого тура УПЛ львовский Рух на своем поле принимал донецкий Шахтер. «Горняки» одержали уверенную победу со счетом 4:0.
В середине первого тайма Шахтер вышел вперед – дебютным голом за донецкую команду отметился бразилец Лука Мейреллиш. Через несколько минут преимущество «горняков» удвоил Педриньо.
В начале второго тайма дубль оформил Педриньо. В конце игры хозяева пропустили снова – точным ударом отметился Изаки. Таким образом, Шахтер одержал вторую победу подряд.
Рух остался на последнем, 16-м месте в турнирной таблице УПЛ, имея в своем активе три очка. Шахтер набрал 17 очков и вышел на первую позицию.
УПЛ, 7-й тур
Рух – Шахтер – 0:4
Голы: Мейреллиш, 27, Педриньо, 31, 49, Изаки, 90.