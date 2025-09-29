Главный тренер Александрии Кирилл Нестеренко подвел итоги матча 7 тура УПЛ против Александрии (1:0). Его слова приводит УПЛ ТВ.

Так, была установка [быстрого гола], но в другом ключе. К сожалению, не удалось в этот раз. В первую очередь относительно дисбаланса, потому что соперник играл очень много длинными передачами, и из-за этого те игроки, которые были в прессе, и линия защиты, там немного был дисбаланс, но мы говорили об этом в перерыве и считаю, что во втором тайме исправили это.

Относительно матча, так, забили мяч в конце первого тайма. Знали, что с Полтавой в первую очередь нужно, прежде всего, не дать Полтаве никакого шанса. И первая задача на сегодняшний матч была не пропустить, потому что, к сожалению, в других турах мы всегда пропускали, но сегодня команда сыграла на ноль и с этим поздравляю ее.

К сожалению, не забили второй мяч, а были шансы для этого. И так, мы сейчас говорили с ребятами о том, что такую игру нужно закрывать не на последних минутах, а заранее до этого и не доводить до того, что произошло там на последних минутах.

В дальнейшем мы очень хорошо понимали, что для нас эта игра, что очень важно было, чтобы выиграть этот матч и оторваться от Полтавы, продолжить нашу серию и снять с себя это давление. И в дальнейшем мы, конечно, будем концентрироваться на качестве игры, - сказал Нестеренко.