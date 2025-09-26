Главный тренер Эпицентра Сергей Нагорняк раскритиковал в эфире УПЛ ТВ арбитров матча седьмого тура украинской Премьер-лиги против Кудривки (1:2). Рефери назначили пенальти в пользу соперника, но не сделали это в другую сторону.

Проиграли такую игру, которую не должны были проигрывать. Я не знаю. Эти индивидуальные ошибки – мы уже устали от них. Там рассеянность, там рассеянность – и проиграли. Не знаю, как это объяснить. Были моменты, но нет хорошего паса, закончить где-то атаку. В футбольном плане они нас не переиграли. Но у нас тоже – подкат в штрафной площади. Я им запрещаю, а они всё равно делают. Это жизнь, продолжаем работать.

Пенальти для соперника? Это я должен комментировать? Пусть Риццоли комментирует, Монзуль пусть комментирует. Этот судья раньше уже «забыл» в нашем матче на 88-й минуте посмотреть VAR. Ну, признает Риццоли ошибку – нам легче станет? Вот я смотрю – была рука у соперника в штрафной площади. Почему не поставили? Пусть признают Риццоли и Монзуль, а нам от этого легче? Люди работают неделями, а они потом будут извиняться.

И что нам от этого? Жалко ребят. Но и у нас такие ошибки, что я иногда просто удивляюсь. Очевидно, игроки не до конца поняли, куда попали. Нам так трудно будет.