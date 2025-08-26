Александрия объявила о переходе форварда Депортиво Тачира Брайана Кастильо, сообщает официальный сайт клуба.

Контракт игрока с вице-чемпионом УПЛ рассчитан до 31 мая 2028 года с опцией продления на год. В новой команде венесуэлец будет играть под номером 99.

По данным Transfermarkt, Александрия выложила из кармана 300 тысяч евро на усиление атакующей линии.

Новичок Александрии начал свою футбольную карьеру в Венесуэле. Выступал в Примера Дивизионе за Депортиво Лара и Депортиво Тачира. Всего, в клубной карьере провел 140 матчей, отметившись 23 забитыми голами и 4 ассистами.

Кастильо имеет опыт игры за сборную Венесуэлы: 1 матч.

