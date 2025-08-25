Овьедо в рамках 2 тура Ла Лиги на своем поле принимал Реал. Встреча завершилась со счетом 0:3.

Наставник Реала Хаби Алонсо в этом матче не стал давать игровую практику Андрею Лунину, который 5 лет назад помог астурийцам остаться в Сегунде в ковидный сезон.

Новичок Ла Лиги держался до 37-й минуты, когда Мбаппе отозвался на передачу Гюлера и Килиан оставил в дураках двух защитников, отправив мяч в сетку ворот.

Овьедо после пропущенного пытался оказывать сопротивление Реалу, пока оставались силы. Ближе к завершению игры дубль Мбаппе и гол Винисиуса установили итоговый счет в противостоянии.

Ла Лига. 2 тур

Овьедо - Реал 0:3

Голы: Мбаппе, 37, 83, Винисиус, 90+3

