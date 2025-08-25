Украинский тренер Мирон Маркевич рассказал о возможностях и перспективах наставника житомирского Полесья Руслана Ротаня в сезоне 2025/26.

По мнению эксперта, житомирцы не окажутся в тройке лучших по итогам этого сезона Украинской Премьер-лиги. Цитирует Маркевича UA.Football.

«Наверное, нужно время. В Александрии Ротаню его дали – и он сделал команду. И это касается нынешней ситуации в ней. Так же в Полесье. Понятно, что надо многое менять, и это заметно. Но как бы там ни было, нужно набраться терпения. Руководство должно понимать, что сразу всё не делается.

Высокие задачи? Думаю, что нет. Ну, четвертое-пятое-шестое место».