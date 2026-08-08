Сергей Разумовский

Александрия официально сообщила о завершении сотрудничества с полузащитником Денисом Шостаком. Контракт с 23-летним футболистом расторгли по взаимному согласию сторон.

Шостак присоединился к команде в 2023 году. Дебют полузащитника за Александрия состоялся 18 августа в матче украинской Премьер-лиги против луганской Зари. Тот матч завершился нулевой ничьей.

За время выступлений в составе клуба полузащитник провел 53 матча в чемпионате Украины и забил два гола. Еще четыре поединка он сыграл в Кубке Украины, а также дважды выходил на поле в Лиге конференций.

В Александрии поблагодарили Шостака за вклад в выступления команды и пожелали ему успехов в дальнейшей карьере. В то же время, новый клуб футболиста пока неизвестен даже в формате слухов.

Наибольшее внимание к Денису Шостаку было приковано после его флешинтервью в марте 2026 года. После матча 20-го тура УПЛ против черкасского ЛНЗ, который Александрия проиграла со счетом 0:2, полузащитник дал чрезвычайно лаконичные ответы на вопросы журналиста.

Футболист почти не комментировал ход поединка и не смог объяснить причины неудачного выступления команды. На большинство вопросов он отвечал «не знаю». Из-за такой реакции интервью вызвало широкий резонанс в футбольной среде и стало одним из наиболее обсуждаемых эпизодов с участием Шостака.

Напомним, Александрия еще не побеждала после вылета в Первую лигу.