Александрия продолжает подготовку к новому сезону на учебно-тренировочном сборе в Словении. В четверг, 17 июля, команда провела первый из двух запланированных спаррингов.

Соперником украинского коллектива стал черногорский клуб Младость, который в прошлом сезоне выступал во втором дивизионе местного чемпионата и повысился в классе.

Уже на 9-й минуте встречи Александрия оказалась в роли уступающей стороны, но смогла восстановить равновесие ближе к середине первого тайма благодаря точному удару Назара Прокопенко.

Однако итоговый результат оказался не в пользу украинцев, поскольку на 75-й минуте Младость забила победный мяч.

Второй контрольный матч Александрия проведет против хорватского Славена Белупо. Начало встречи – в 18:30 по киевскому времени.

Товарищеский матч

Младость Черногория – Александрия Украина – 2:1

Голы: гол 9, гол, 75 – Прокопенко, 27

Ранее сообщалось, что эксзащитник Александрии начал поиск новой команды.