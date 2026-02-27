Александрия впервые высказалась после сорванного матча с Оболонью
Аутсайдеру УПЛ загрожує технарь
1 день назад
Фото - ФК Александрия
Александрия представила свою позицию относительно матча 17 тура УПЛ против Оболони, который не удалось сыграть из-за промерзшего поля.
Вице-чемпион УПЛ рассказал всю хронологию событий и привел свои аргументы, почему данный инцидент подпадает под форс-мажор.
В лагере Александрии считают, что резкий перепад температуры, сильные осадки и таяние грунта являются аномальными, отбрасывая обвинения представителей Оболони в халатности.
Оболони было предложено решить конфликт по спортивному принципу, пообещав компенсировать расходы на повторный приезд в Александрию.
КДК УАФ отложил рассмотрение дела по матчу Александрия – Оболонь.