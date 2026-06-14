Сергей Разумовский

Карпаты, по информации «ТаТоТаке», обошли конкурентов в борьбе за подписание вингера Александрии Папы Ндиаги Яде и приблизились к финализации сделки. По данным источников издания, первым активный интерес к 26-летнему фланговому нападающему проявлял серебряный призер сезона-2025/26 ЛНЗ. Однако львовский клуб вступил в переговорный процесс позже и действовал настойчивее, что позволило перехватить инициативу на решающей стадии.

Между Карпатами и Александрией достигнута принципиальная договоренность по трансферу, а ныне «львы» ведут переговоры с футболистом об условиях личного контракта. Если стороны согласуют финальные детали, переход может быть оформлен в ближайшей перспективе.

По имеющимся данным, сумма трансфера игрока национальной сборной Мавритании составит примерно 0,7 млн евро. Это дополнительно подтверждает другую информацию ТаТоТаке: в договорах легионеров Александрии отсутствуют пункты, которые позволяют автоматически прекращать сотрудничество с клубом в случае понижения в классе.

Ранее Александрия вылетела из УПЛ, проиграв переходные матчи против Левого Берега.